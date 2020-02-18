Происшествия

В Киеве иностранцы сломали ногу таксисту, чтобы угнать его авто

В Киеве двое иностранцев сильно избили таксиста и угнали его автомобиль — 22-летних парней задержала полиция. Ранее похожее преступление произошло в Днепре, где машину у таксиста отобрали под угрозой применения оружия.

Как сообщили в полиции Киева, инцидент с избиением таксиста произошел в Соломенском районе Киева на улице Борщаговской. Там на таксиста, который приехал на вызов и вышел из машины, ожидая пассажира, напали двое парней. Его повалили на землю и избили. Позже в больнице, куда привезли пострадавшего 46-летнего киевлянина, у него обнаружили перелом бедренной кости.

Молодчики, избив таксиста, сели в его машину и уехали. Злоумышленников и автомобиль разыскали правоохранители. Иностранцев, которые ранее не привлекались к ответственности, задержали.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Тернопольский апелляционный суд оставил в силе приговор убийцам женщины-таксиста — 13 и 15 лет лишения свободы.

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