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Происшествия

Буллинг в Бердичеве: пьяные школьницы напали на девочку и ее мать

16:19 18 февраля 2020 639
Буллинг
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 17 февраля, в городе Бердичев Житомирской области старшеклассницы избили 13-летнюю девушку. Ранее в Киеве избиение девочки записали на камеру.

Как сообщает УНИАН, школьница возвращалась домой, когда ее встретила компания из пяти девушек, на вид не старше 17 лет. Они оскорбляли девочку, преследовали ее и провоцировали конфликт, а затем на мосту набросились и начали бить.

Девочке удалось позвонить матери. Женщина пришла на помощь, но не смогла угомонить подростков — они начали цепляться к ней и преследовали до самого дома. Как сообщила полиции мать девочки, от нападавших пахло алкоголем.

Буллинг происходил на глазах у десятков людей. Расследованием занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге буллинг стал причиной анорексии жертвы.

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