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- 16:19 Буллинг в Бердичеве: пьяные школьницы напали на девочку и ее мать
Буллинг в Бердичеве: пьяные школьницы напали на девочку и ее мать
В понедельник, 17 февраля, в городе Бердичев Житомирской области старшеклассницы избили 13-летнюю девушку. Ранее в Киеве избиение девочки записали на камеру.
Как сообщает УНИАН, школьница возвращалась домой, когда ее встретила компания из пяти девушек, на вид не старше 17 лет. Они оскорбляли девочку, преследовали ее и провоцировали конфликт, а затем на мосту набросились и начали бить.
Девочке удалось позвонить матери. Женщина пришла на помощь, но не смогла угомонить подростков — они начали цепляться к ней и преследовали до самого дома. Как сообщила полиции мать девочки, от нападавших пахло алкоголем.
Буллинг происходил на глазах у десятков людей. Расследованием занимается полиция.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге буллинг стал причиной анорексии жертвы.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...