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Общество и люди

В Кривом Роге жертва буллинга в школе довела себя до анорексии

12:58 17 февраля 2020 634
В Кривом Роге жертва буллинга довела себя до анорексии и скончалась
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге скончалась 14-летняя девочка, которая довела себя до анорексии из-за издевательств одноклассников. По данным журналистов телеканала «Первый городской», на жесткую диету из воды и фруктов ребенок решил сеть внезапно, минувшим летом.

Когда вес девочки упал с 56 до 37 кг, родители были вынуждены обратиться в психоневрологический диспансер, где ребенку был поставлен диагноз анорексия.

Девочка попала в городскую больницу № 8 в критическом состоянии — усваивать пищу естественным путем ее желудок уже не мог. Кормить приходилось через зонд, но вес продолжал падать. Отчаявшиеся родители забрали дочку домой.

Напомним, ранее на Прикарпатье скончалась 19-летняя студентка, достигшая крайней степени истощения — при росте 168 сантиметров она весила всего 29 килограммов.

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