Украина

Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине

Атака российско-террористических формирований на украинские позиции в Луганской области пришлась аккурат перед заседанием Совбеза ООН, на котором, по инициативе России, хотят обсудить выполнение Минских соглашений. И уже традиционно представители террористов заявили о нарушении Украиной условий прекращения огня, подорвавшейся на минах украинской ДРГ и обстреле гражданской инфраструктуры «ЛНР».

Почему «орки» пошли в наступление, «ФАКТАМ» рассказал Игорь Соловей, аналитик Агентства международных исследований (АМИ).

— Кремль перестал вести себя с Зеленским в рамках приличия. Накануне 5-летия Минских договоренностей они инициировали в ООН слушания по Донбассу. Запустили провокацию в Мюнхене с «12 шагами». Кремль в пресс-релизе открыто унизил Зеленского после его разговора с Путиным. Российско-террористические войска идут в открытое наступление на Донбассе. Все это точно вписывается в то, что сказал московский политолог Валерий Соловей: «у Кремля все готово к операции принуждения Украины к миру».

— И раньше часто обострение обстановки в зоне АТО/ООС «случалось» накануне каких-то событий. Подписание Минского меморандума, например, российская сторона «ускоряла» наступлением на Дебальцево…

— Операция не началась бы, если бы Зеленский вел себя, как сильный президент, а не заискивал перед россиянами. На Банковой не понимают простой истины — русские никогда не договариваются со слабаками. Они считают их «терпилами» и унижают, а не «ищут компромисс».

— В недавнем интервью Зеленский сказал, что увидел в глазах Путина желание закончить войну. Имеет ли право на жизнь версия о том, что сегодняшняя атака была организована вопреки «мирным планам» России, что руководство недореспублик действует самостоятельно?

— Боевики не самостоятельные подразделения, как пытается представить Кремль. Это составные части 1-го и 2-го корпусов, фактически входящих в ВС РФ. Поэтому любые их действия на фронте являются частью военно-политической задумки Москвы.

— Можно ли утверждать, что атака на украинские позиции за несколько часов до заседания Совбеза ООН по Минскому меморандуму была организована для того, чтобы на заседании были озвучены заявления террористов о «подорвавшейся украинской ДРГ», «обстреле мирных жителей» и других «преступлениях украинских наемников»?

— Вооруженная провокация на фронте — лишь часть кампании Кремля по продвижению российской позиции в мире (составная часть этого — Совбез ООН, Мюнхенская конференция по безопасности, прямое давление Путина на Зеленского по телефону).

Как известно, атакуя украинские позиции, российско-оккупационные войска использовали артиллерию калибра 152 и 122 мм, запрещенную Минскими соглашениями.

Главный редактор сайта «ФАКТЫ» Ярослав Жаренов ранее рассказал, с чем может быть связано утреннее обострение на Донбассе и какие уроки из этого должен извлечь Зеленский.

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