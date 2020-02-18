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Под Хмельницким сотни людей всю ночь искали 5-летнюю девочку: результат поисков шокировал (фото)
В селе Загонцы Хмельницкого района в понедельник, 17 февраля, пропала 5-летняя девочка. Вечером она исчезла со двора. Поиски велись ночью, а утром, 18 февраля, тело обнаружили в местном пруду водолазы. Ранее под Херсоном отец погиб, спасая сына.
Пресс-служба Нацполиции сообщает, что сначала поиски начали мать с соседями, затем они обратились в полицию. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции, спасатели, жители села — всего более 200 человек. Правоохранители прочесывали лесополосы и опрашивали местных жителей, но результата не было.
Утром водолазы ГСЧС проверили находящийся недалеко от дома пруд, и на дне водоема нашли тело ребенка. Оказалось, что девочка провалилась под хрупкий лед.
Мать девочки ранее привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Полиция устанавливает обстоятельства, которые привели к трагедии.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине утонули двое детей.
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