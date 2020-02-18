24.26 / 24.47 26.24 / 26.59
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Хмельницким сотни людей всю ночь искали 5-летнюю девочку: результат поисков шокировал (фото)

17:41 18 февраля 2020 196
Поиски
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Загонцы Хмельницкого района в понедельник, 17 февраля, пропала 5-летняя девочка. Вечером она исчезла со двора. Поиски велись ночью, а утром, 18 февраля, тело обнаружили в местном пруду водолазы. Ранее под Херсоном отец погиб, спасая сына.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что сначала поиски начали мать с соседями, затем они обратились в полицию. Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции, спасатели, жители села — всего более 200 человек. Правоохранители прочесывали лесополосы и опрашивали местных жителей, но результата не было.

Утром водолазы ГСЧС проверили находящийся недалеко от дома пруд, и на дне водоема нашли тело ребенка. Оказалось, что девочка провалилась под хрупкий лед.

Мать девочки ранее привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Полиция устанавливает обстоятельства, которые привели к трагедии.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине утонули двое детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Зеленский и Путин

Путин открыто унизил Зеленского и показал, как Кремль на самом деле относится к Украине

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер