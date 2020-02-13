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Происшествия

Под Херсоном отец и 5-летний сын провалились под лед: спасли лишь одного

15:10 13 февраля 2020 375
Лед
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 12 февраля, в Херсонской области на центральном пруду пгт Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын. За несколько дней до этого в пруду под Запорожьем утонуло трое детей.

Как сообщает УНН, 32-летний отец с 5-летним сыном шли по льду и провалились в воду. Отец выталкивал сына на лед, но в итоге ушел под воду. Мимо проезжал на скутере 33-летний житель Ивановки — он бросился по льду к ребенку, прыгнул в прорубь и поддерживал мальчика до прибытия спасателей. Отец к тому времени утонул.

Спасенных доставили в райбольницу. Для их здоровья угрозы нет.

К поискам утонувшего мужчины привлекут водолазов.

Ранее сообщалось, что на Львовщине под лед провалились четверо рыбаков.

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