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Происшествия

Под Харьковом под лед провалились трое детей: спасли только одного

22:22 17 февраля 2020 167
лед
Инф. «ФАКТОВ»

В Лозовой под Харьковом на пруду под лед провалились трое тринадцатилетних подростков, двое из них утонули. За несколько дней до этого в пруду под Запорожьем утонуло трое детей.

Как сообщили в Харьковском областном главке ГСЧС, одного подростка удалось спасти местным жителям. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Спасатели двух погибших детей достали из пруда.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области на центральном пруду пгт Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын. Ребенка спас проезжающий мимо мужчина. Он поддерживал мальчика до прибытия спасателей. Отец к тому времени утонул.

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