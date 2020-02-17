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Под Харьковом под лед провалились трое детей: спасли только одного
В Лозовой под Харьковом на пруду под лед провалились трое тринадцатилетних подростков, двое из них утонули. За несколько дней до этого в пруду под Запорожьем утонуло трое детей.
Как сообщили в Харьковском областном главке ГСЧС, одного подростка удалось спасти местным жителям. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
Спасатели двух погибших детей достали из пруда.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области на центральном пруду пгт Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын. Ребенка спас проезжающий мимо мужчина. Он поддерживал мальчика до прибытия спасателей. Отец к тому времени утонул.
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