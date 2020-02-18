Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Шоу-бизнес

Запрещенный в Украине белорусский телеведущий и шоумен, бывший муж покойной певицы Жанны Фриске, объявил о своем уходе с российского Первого канала.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», — написал он в Instagram.

В сети, правда, ходят слухи, что Дмитрия «попросили уйти»,

Отметим, что Шепелев начал сотрудничать с Первым каналом в 2008 году. Тогда он дебютировал в программе «Можешь? Спой!». С 2009 по 2016 годы вместе с Юрием Николаевым он вел программу «ДОстояние РЕспублики», а с 2017 года был ведущим ток-шоу «На самом деле».

Именно Первый канал собирал деньги на лечение Жанны Фриске, из-за которых потом был большой скандал, а родственники покойной певицы и Шепелев до сих пор ненавидят друг друга.

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