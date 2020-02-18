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Украина

Вывезут не всех: стали известны подробности эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

18:34 18 февраля 2020 185
эвакуация
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, согласившиеся на эвакуацию из Китая ввиду угрозы коронавируса, вернутся на родину утром в четверг, 20 февраля. Самолет выделила авиакомпания SkyUp, сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра. Посадка самолета в украинском аэропорту планируется около 8.00. Об этом рассказал на брифинге гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что на борт возьмут не всех — только здоровых граждан, без подозрительных симптомов. Если у кого-то из потенциальных эвакуируемых проявятся симптомы болезни, он останется в Китае и будет госпитализирован. «Это наши международные обязательства», — объяснила Скалецкая.

Напомним, из китайского города Ухань, закрытого на карантин, пожелали эвакуироваться 49 украинцев из более чем восьмидесяти. Кроме украинцев, на борт примут граждан еще шести стран, заинтересованных в возвращении соотечественников на родину.

В Украине пока не выбрали место, куда отвезут на карантин эвакуированных из Китая. Зеленский пригрозил, что если будут акции протеста по этому поводу, то привезет эвакуированных в особняки в Конча-Заспе.

Фото скриншот видео aljazeera.com

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