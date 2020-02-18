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Шоу-бизнес

Популярный российский актер удалил молочные железы

20:03 18 февраля 2020 505
Манучаров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный российский актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, который ранее обнародовал одно из самых скандальных интервью Веры Брежневой, был вынужден удалить молочные железы.

Об этом Манучаров рассказал сам в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам актера, у него началась гинекомастия.

«Было время, когда я весил в своей жизни 135 килограммов. Потом начал ходить в спортзал. Сильно похудел. Делал потрясающие фотографии, на которых я на доске для серфинга на Мальдивах. Как только перестал заниматься, то стал поправляться. Решил удалить молочные железы. Я больше ничего колоть себе не буду. Фитнес-тренеры в курсе, что я говорю», — заявил он.

Напомним, ранее известная российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла серьезную операцию — ее подвела силиконовая грудь.

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