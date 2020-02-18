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В Киеве вор стащил из кафе коробку с пожертвованиями для больных детей (видео)
В Киеве из кафе-кондитерской в Голосеевском районе украли ящик для пожертвований. Средства собирались на лечение больных детей. Прозрачный пластиковый бокс был специально поставлен на виду, в центральном зале заведения. Но организаторы не учли особенности мышления местного криминалитета.
Камеры в зале засняли, как мужчина средних лет заходит в кафе на улице Антоновича, внимательно осматривается, замечает бокс с пожертвованиями на столе. Затем вор как бы случайно набрасывает на ящик свою куртку. Увидев, что девушкам-продавцам нет до него дела и они отвлеклись на посетителей, мужчина заворачивает ящик в куртку и тут же уходит.
Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный». Вору желают потратить украденные у детей деньги себе на лекарства.
Напомним, кроме воров, в Украине были замечены мошенники, маскирующиеся под благотворительные фонды и собирающие на лечение выдуманным людям. «ФАКТЫ» приводят полезные советы, как отличить волонтера от мошенника.
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