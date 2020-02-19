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Дал хорошо по ребрам: в США девочку спасли от нападения неизвестного животного
В США, где недавно стриптизерша чудесным образом спаслась после падения с шестиметровой высоты, произошел еще один опасный случай, завершившийся счастливым финалом.
О нем рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на ABCNews.
Действие происходило в природном заповеднике Ранчо Сан Антонио в штат Калифорния, где в воскресенье утром, 16 февраля группа экскурсантов гуляли по заповеднику.
Внезапно на девочку, которая была в составе группы, из кустов прыгнул неизвестный хищник. Свидетели происходящего считают, что это была пума, хотя их описания зверя расходятся, и при этом не совсем соответствуют общепринятому описанию пум.
Хищник вцепился в шею маленькой девочке, но, к счастью, один из экскурсантов не растерялся, быстро подскочил к нему и изо всей силы ударил ногой по ребрам. Зверь взвыл от боли, но отпустил жертву. В это мгновение закричали родители девочки и другие туристы, и, испуганное их ревом животное отпустило ребенка и скрылось за кустами.
Сотрудники парка оказал девочке первую помощь — как оказалось, она получила незначительные раны, не представляющие угрозы жизни.
Заповедник временно закрыли для посещения. Сотрудники калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы ведут поиски опасного хищника, пытаясь определить, какое все-таки существо напало на ребенка.
На всякий случай представители парка напомнили, что при встрече с пумой следует сохранять спокойствие, громко закричать и медленно отступать назад. Они подчеркнули, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к зверю спиной и пытаться убежать.
В январе сообщалось, что в американском городе Лейк-Форест, штат Калифорния, отец рюкзаком отбил трехлетнего сына у пумы. Хищник выпрыгнула из деревьев и набросилась на мальчика, когда он гулял с пятью родственниками в парке Уайтинг Ранч Уайлдернесс.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве благодаря прохожим был спасен тяжело травмированный мужчина, пролежавший три дня в коллекторе.
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