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Шоу must go on: голая стриптизерша упала с шестиметрового шеста, но продолжала танцевать тверк (видео)
Оказывается, профессия стриптизера предполагает не только умение радовать бабушек в доме престарелых, но и выступать на огромной высоте, выполняя немыслимые трюки без страховки.
Именно во время отработки такого номера в американском городе Даллас (штат Техас) полностью обнаженная стриптизерша Дженеа Скай не удержалась на шестиметровом шесте и рухнула вниз, пишет Daily Mail.
На кадрах видно, как она приземляется лицом на танцпол и продолжает танцевать тверк. На заднем фоне очевидцы в ужасе спрашивают, все ли с ней в порядке. Ролик просочился в соцсети и быстро обрел популярность.
В своем Instagram-аккаунте Скай поблагодарила пользователей сети за слова поддержки и добрые комментарии.
«Изначально я не планировала комментировать в соцсетях произошедшее на шоу, — призналась стриптизерша. — Но видео с падением стало вирусным, поэтому я получаю много сообщений с вопросом, как я себя чувствую».
Скай рассказала, что она сломала челюсть и после выступления перенесла операцию.
«Еще я сломала несколько зубов и вывихнула лодыжку. А так все хорошо. Благо, руки и ноги остались целы, — отметила она. — Все могло закончиться намного хуже».
Ее подруга Аяна Ноулз (Ayana Knowles) создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на покрытие медицинских счетов стриптизерши.
«Из-за серьезных травм она длительное время не сможет работать. Мы будем благодарны любой помощи. Заранее спасибо каждому из вас», — написала она.
When you send a risky text and you get a reply pic.twitter.com/YEbto3cZeu— J (@Mielevague) February 10, 2020
На просьбу Ноулз откликнулись сотни людей. В результате они собрали для Скай более 13 тысяч долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что есть женщины, которые занимаются стриптизом не ради денег, а только для собственного удовольствия (и радости окружающих).
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