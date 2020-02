Оказывается, профессия стриптизера предполагает не только умение радовать бабушек в доме престарелых, но и выступать на огромной высоте, выполняя немыслимые трюки без страховки.

Именно во время отработки такого номера в американском городе Даллас (штат Техас) полностью обнаженная стриптизерша Дженеа Скай не удержалась на шестиметровом шесте и рухнула вниз, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как она приземляется лицом на танцпол и продолжает танцевать тверк. На заднем фоне очевидцы в ужасе спрашивают, все ли с ней в порядке. Ролик просочился в соцсети и быстро обрел популярность.

В своем Instagram-аккаунте Скай поблагодарила пользователей сети за слова поддержки и добрые комментарии.

«Изначально я не планировала комментировать в соцсетях произошедшее на шоу, — призналась стриптизерша. — Но видео с падением стало вирусным, поэтому я получаю много сообщений с вопросом, как я себя чувствую».

Скай рассказала, что она сломала челюсть и после выступления перенесла операцию.

«Еще я сломала несколько зубов и вывихнула лодыжку. А так все хорошо. Благо, руки и ноги остались целы, — отметила она. — Все могло закончиться намного хуже».

Ее подруга Аяна Ноулз (Ayana Knowles) создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на покрытие медицинских счетов стриптизерши.

«Из-за серьезных травм она длительное время не сможет работать. Мы будем благодарны любой помощи. Заранее спасибо каждому из вас», — написала она.

