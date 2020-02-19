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Сестра Жанны Фриске решила очаровать "настоящих мужчин" откровенным бикини (фото)
Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья, ранее скопировавшая ее образ, решила порадовать подписчиков своим полуобнаженным фото, которое выложила в Instagram.
На снимке блогер предстала в откровенном бикини, а также сопроводила фото большим постом с мыслями о том, как настоящий мужчина должен ухаживать, быть понимающим и внимательным по отношению к настоящей женщине.
«Быть внимательным к женщине — это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищённо смотреть, но прежде всего — постоянно баловать», — написала в своем посте сестра Фриске.
Подписчики восхитились внешностью Наталии, а также поддержали беседу на тему «настоящего мужчины».
«Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты», «Вы — красотка. Отличные слова. Вот только вымерли такие внимательные мужчины. Или просто мне так „везет“», «Сытно», «Нет времени читать… ты просто огонь», — комментируют аппетитную фигуру Натальи фанаты.
Как известно, младшая Фриске не скрывает, что плоского живота она добилась с помощью пластики, а скинуть лишние килограммы ей удалось за счет диеты. Она отказалась от мучного, сладкого и жирного. Теперь Наталья питается в основном салатами и фруктами. Результат — минут 10 кг!
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сестра Фриске шокировала общественность обвинением в адрес Шепелева, заявив, что он якобы тщательно готовился к смерти Жанны.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.