24.26 / 24.47 26.24 / 26.59
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в 2 тысячи

4:22 19 февраля 2020 11
Корнавирус
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае число жертв нового коронавируса, который, как оказалось, может передаваться от человека к человеку, составило 2004 человека. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что выздоровели уже более 14,3 тысяч, а количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс.

Сутками ранее, во вторник ведомство проинформировало о более чем 72,4 тыс. инфицированных, 1868 жертвах и более 12,5 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее. Число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся — в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток) — более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

В Пекине число зараженных составило 387 человек, из них 130 выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 464, из них 106 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 135,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 5,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 11,9 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласившиеся на эвакуацию из Китая ввиду угрозы коронавируса украинцы, вернутся на родину утром в четверг, 20 февраля. Борт для доставки соотечественников выделила авиакомпания SkyUp, сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

карточки

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер