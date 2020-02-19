Число жертв коронавируса в Китае превысило отметку в 2 тысячи

Мир

В Китае число жертв нового коронавируса, который, как оказалось, может передаваться от человека к человеку, составило 2004 человека. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что выздоровели уже более 14,3 тысяч, а количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс.

Сутками ранее, во вторник ведомство проинформировало о более чем 72,4 тыс. инфицированных, 1868 жертвах и более 12,5 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,7% вместо 2,57% днем ранее.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее. Число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся — в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток) — более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения соответственно.

В Пекине число зараженных составило 387 человек, из них 130 выписались из больницы, умерли четверо. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число скончавшихся от пневмонии составляет 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 464, из них 106 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 135,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 5,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 11,9 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласившиеся на эвакуацию из Китая ввиду угрозы коронавируса украинцы, вернутся на родину утром в четверг, 20 февраля. Борт для доставки соотечественников выделила авиакомпания SkyUp, сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра.

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