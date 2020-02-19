Мир

В ВОЗ назвали количество случаев заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая

В мире за пределами Китая зафиксировано 92 случая передачи от человека к человеку коронавируса, приводящего к смерти двух процентов инфицированных им пациентов.

Об этом заявил журналистам 18 февраля на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, такие случаи обнаружены в 12 странах мира.

При этом Гебрейесус уточнил, что у ВОЗ недостаточно данных для проведения сравнительной оценки серьезности заболевания или уровня смертности зафиксированных случаев.

Как пояснил глава ВОЗ, организация мониторит ситуацию с распространением коронавируса вместе с государствами, где были зарегистрированы заболевшие. Это делается для лучшего понимания развития каждого случая болезни.

Уточняется, что случая устойчивой передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было. Единственным исключением являются пассажиры, заразившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Глава ВОЗ отметил, что большинство заболевших пассажиров имеют лёгкую форму коронавируса.

Напомним, что в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. В целом подтверждено более 70 тыс. случаев заражения новым типом вируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласившиеся на эвакуацию из Китая ввиду угрозы коронавируса украинцы, вернутся на родину утром в четверг, 20 февраля. Борт для доставки соотечественников выделила авиакомпания SkyUp, сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра.

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