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"Это моя жизнь": музыкант играла на скрипке во время удаления опухоли в ее мозге (видео)

Люди искусства всегда чувствительны к медицинским операциям и тяжело их переживают. Но, как оказалось, это качество можно обратить на пользу медикам и пациенту.

Так, в Великобритании музыкант Дагмар Тернер играла на скрипке во время удаления врачами у нее опухоли в головном мозге.

Благодаря этому медики видели участки, которые не надо было трогать, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Издание сообщает, что 7 лет назад у профессиональной скрипачки во время игры на скрипке у женщины произошёл припадок — она не смогла нормально контролировать руки и начала плохо себя чувствовать. Тщательное врачебное обследование показало — в лобной доле мозга женщины образовалась небольшая глиома второй степени — злокачественная опухоль.

Изначально опухоль пытались побороть с помощью лучевой терапии, и всё шло хорошо, но через некоторое время она начала расти и к 2020-ому году достигла размера 8 на 4 сантиметра, заняв значительную часть лобной доли мозга. Допускать дальнейшего распространения рака врачи уже не могли и настояли на операции, однако для Дангмар она была очень рискованной — место, в котором «поселилась» опухоль, отвечало за движения левой руки — самое важное, что есть у скрипача.

Тернер объяснила своему хирургу, профессору Кейомарсу Ашкану из больницы Королевского колледжа в Лондоне, что опасается потерять своё мастерство после операции. Но врач сам оказался музыкантом, играющим на пианино, и прекрасно понял женщину. Он пообещал придумать, как избежать осложнений во время операции и вместе со своей командой нейрохирургов приступил к составлению доскональной карты мозга Дангмар, чтобы определить области, отвечающие за игру на скрипке.

Несмотря на долгую и кропотливую работу, у врачей остались сомнения в точности практического воплощения задуманной операции. Тогда у них возникла мысль вывести скрипачку из анестезии во время операции и вручить ей скрипку, чтобы в реальном времени наблюдать, как её мозг отзывается на прямые воздействия, и избежать повреждений важных областей, контролирующих тонкие движения Тернер. Женщина согласилась.

Профессор Кейомарс Ашкан открыл череп Дангмар и привёл её в чувства. Сейчас женщина плохо помнит эти моменты, но запомнила, как врачи протягивали ей скрипку и приговаривали: «Играй, играй». И она начала играть.

Анестезиологи и психотерапевт внимательно следили за женщиной и подсказывали хирургам, когда их действия начинали влиять на её координацию. Процедура оказалась очень сложной, потому что требовала скрупулёзной точности вплоть до миллиметра, но всё прошло великолепно.

Через две недели после операции женщина уже вновь выступала. Дангмар не ожидала, что операция закончится настолько успешно и ей не потребуется заново учиться игре на любимом инструменте.

«Это моя жизнь, это то, что я делаю в свободное время и то, чем я наслаждаюсь», — заявила скрипачка.

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