Алла Пугачева откровенно рассказала о пластике, любовниках и чувствах к Галкину (видео)

Шоу-бизнес

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая отговаривала мужа Максима Галкина от гастролей из-за коронавируса, дала редкое интервью, в котором откровенно ответила на вопросы журналистов. Она не отнекивалась от любовников в прошлом и не стеснялась признаваться в чувствах Галкину.

«Я просто люблю», — коротко сказала Алла Борисовна. Также она не стала отрицать слухи о пластических операциях. После выхода ролика на странице ее фан-клуба в Instagram, СМИ запестрили заголовками «Пугачеву перекосило от пластики». Пользователи сети обсуждали изменения внешности певицы, отмечали, что она заметно помолодела. Форму губ певицы сочли не естественной.

70-летняя Пугачева не стала отпираться и подтвердила, что делала пластические операции. Но это были лишь несложные манипуляции под местным наркозом. Алла Борисовна говорит, что из-за проблем с сердцем ей давно противопоказан общий наркоз. Подробнее певица рассказала в комментарии журналистам телеканала НТВ.

«Я делала, что же это я, сумасшедшая? Конечно, я делала… Здесь что-то делала, тут что-то делала», — сказала Пугачева, показывая на лоб и виски.

«Поскольку мне нельзя общий наркоз… То я делала маленькие подтяжки… Нити — это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция», — сказала Алла Пугачева.

Ранее певица говорила, что серьезно обеспокоена своим здоровьем. Она кардинально изменила образ жизни ради близнецов Гарика и Лизы. Пугачева бросила курить, придерживается правильного питания. В этом и заключается секрет ее похудения и моложавого внешнего вида.

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