Мир

Косметическая "бомба замедленного действия": девушка едва не ослепла после того, как у нее лопнули накаченные губы

Красота требует жертв, и часто женщины соглашаются на весьма рискованные операции по «улучшению» свои частей тела, в том числе и губ, только из-за того, что пухлые и упругие губы считаются символом соблазнительности и сексуальности.

К сожалению, иногда эти попытки могут приводить к весьма неожиданным последствиям.

Об одном из таких случаев рассказывает британский таблоид Mirror.

Так, в городе Стокпорт 25-летняя косметолог Джессика Майот едва не ослепла, когда у нее лопнула накаченная филлерами губа, и инфекция из нее попала в глаз.

Издание отмечает, что все началось с того, что девушка решила увеличить губы филлерами и обратилась в клинику в ноябре 2018 года. Там ей ввели три миллилитра филлера в губы. За инъекции она заплатила 450 фунтов стерлингов.

Но уже через день после популярной косметической процедуры губы сильно раздулись и начали болеть.

Сама косметолог, девушка пожаловалась специалисту, который выполнял операцию, однако тот заявил, что не сможет ее принять в ближайшее время. В двух других клиниках, куда обратилась пострадавшая, ей также ничем не смогли помочь.

После выяснилось, что у девушки в губах была инфекция. Ей прописали курс антибиотиков, однако у пациентки появились трудности с дыханием. Из больницы, куда ее доставили задыхающейся, ее вскоре выписали. Затем губы начали гнить, лопнули, инфекция затронула и глаз. Майот заявила, что из-за косметической процедуры она не могла есть и пить почти неделю.

«Это был кошмар. Боль была ужасной. Я пропустила свой первый день на новой работе, не могла ни есть, ни пить, не могла видеть свою маленькую дочку, которой всего четыре года… Я боялась, что ослепну», — заявила Джессика.

Отмечается, что девушке потребовалась операция для удаления трех абсцессов.

После пережитого у Майот начались панические атаки, и она заявляет, что вряд ли в обозримом будущем решится на подобные операции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянная героиня светской хроники, популярная украинская певица Анна Седокова заявила хейтерам, что никогда не «накачивает» губы. Звезда уверяет, что делает их пухлыми и сексуальными с помощью косметики и умелого макияжа, на который у нее уходит всего лишь три минуты!

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter