Украина

В ООН заявили об угрозе нового витка насилия на Донбассе

Наступление войск Путина на Донбассе может привести к новому витку насилия в регионе из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон конфликта. Об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло, передает УНИАН.

«Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым, в том числе, как утверждается, с применением тяжелого вооружения, вызывают глубокую обеспокоенность, и является строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию», — заявила заместитель генсекретаря ООН.

Также Розмари Дикарло отметила, что спровоцированный Россией вооруженный конфликт на востоке Украины по-прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека.

Так, в 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых. При этом 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

«И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны», — добавила она.

По ее убеждению, долгожданный мир на востоке Украины может быть достигнут, если будет существовать достаточный уровень политической воли, будут вестись добросовестные переговоры и проявляться конкретная поддержка усилий, чтобы «оружие замолчало».

Напомним, ранее Европейский союз призвал Российскую Федерацию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе. Отреагировать на вчерашнюю атаку боевиков призывала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утром во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения. В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

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