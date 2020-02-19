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Украина

Перейти к плану "Б": генерал предложил отгородиться от Донбасса стеной

8:27 19 февраля 2020 606
стена
Инф. «ФАКТОВ»

Украине, возможно, придется строить новую стену — на этот раз чтобы отгородиться от оккупированной россиянами части Донбасса. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Появление стены на существующей линии разграничения — это вариант на тот случай, если россияне продолжат игнорировать Минские соглашения и новые договоренности в рамках минского формата.

«Надо всегда быть готовыми к тому, что Кремль первым нарушит эти договоренности, а потом еще и обвинит в этом Украину. Нам нужно еще раз пройтись по Минским соглашениям и их реализовывать, и добиваться выполнения их от России. Либо перейти к „плану Б“. А это в том числе и строительство стены вокруг Донбасса», — объяснил Романенко.

Какими будут последствия недавнего обострения на фронте, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Европа готова „слить“ Украину, Путин пользуется моментом».

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