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Перейти к плану "Б": генерал предложил отгородиться от Донбасса стеной
Украине, возможно, придется строить новую стену — на этот раз чтобы отгородиться от оккупированной россиянами части Донбасса. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Появление стены на существующей линии разграничения — это вариант на тот случай, если россияне продолжат игнорировать Минские соглашения и новые договоренности в рамках минского формата.
«Надо всегда быть готовыми к тому, что Кремль первым нарушит эти договоренности, а потом еще и обвинит в этом Украину. Нам нужно еще раз пройтись по Минским соглашениям и их реализовывать, и добиваться выполнения их от России. Либо перейти к „плану Б“. А это в том числе и строительство стены вокруг Донбасса», — объяснил Романенко.
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