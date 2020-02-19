Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Украина

В Крыму оккупационные власти признают, что введенные международным сообществом санкции сильно бьют по промышленности полуострова. Напомним, что недавно ЕС расширил санкционный список за организацию незаконных выборов в Крыму.

О том, что бравые заявления крымских «властей» о «полезности санкций» в корне отличаются от реальной ситуации на полуострове, пишут журналисты «Крым.Реалии», анализирующие так называемую «госпрограмму» развития промышленности до 2020 года и стратегию социально-экономического развития до 2030 года.

В одном из них, в частности, подчеркивается, что санкции, введенные США, Европейским союзом, Украиной, факт непризнания Крыма субъектом России большинством стран мира вызывает ограничения сбыта промышленных товаров, ограничение объема иностранных инвестиций, снижение транспортной доступности Крыма. Основной же опасностью называется сохранение и усиление международных санкций.

В стратегии крымские «власти» предусматривают три сценария развития, напрямую зависящие от санкций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евросоюз продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя — торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года. Ограничительные меры, в частности, предусматривают запрет для граждан и компаний из ЕС импортировать продукцию из Крыма, покупать недвижимость или предприятия на полуострове. Также под запретом инвестиции в крымские компании и оказание им услуг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter