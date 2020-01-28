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Украина

ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму

12:56 28 января 2020 34
Крымский полуостров
Инф. «ФАКТОВ»

Информация о том, что Евросоюз планирует новые персональные санкции против людей, ответственных нарушение территориальной целостности Украины, подтвердилась.

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, министры ЕС добавили в санкционный список семь человек. «Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с выборами в России, которые прошли там в сентябре. Список теперь содержит 177 человек и 44 субъекта», — сообщает журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года Евросоюз продлил крымские санкции до марта 2020 года. Речь идет о замораживании активов и ограничений на поездки фигурантов санкционных списков, в которые на то время входили 170 лиц и 44 субъекта.

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