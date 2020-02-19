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На Майдане горели БТРы: к годовщине Революции Достоинства в сети припомнили яркое видео
В шестую годовщину жесточайших противостояний на Майдане Украина вспоминает попытку штурма баррикад в районе улицы Институтской 18 февраля 2014 года. У силовиков операция упоминалась под кодовым названием «Бумеранг».
Национальный музей Революции Достоинства на своем канале в YouTube опубликовал видео о том, как вечером 18 февраля 2014 года пытались прорвать оборону Майдана с помощью бронетехники, но участникам протестов удалось поджечь оба БТРа. Также был подожжен водомет, с помощью которого силовики пытались потушить горящие шины, затрудняющие штурм.
Напомним, 18 февраля в центре Киева состоялся марш памяти и вече, посвященное Героям Небесной Сотни.
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