Происшествия

Массовое отравление курсантов военного колледжа на Тернопольщине: в больнице 12 человек

В Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой произошло массовое отравление учеников. (Недавно в Ивано-Франковске госпитализировали с отравлением студентов медицинского университета.)

— В среду, 19 февраля, в инфекционное отделение Збаражской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» госпитализированы 12 учеников в возрасте 14−17 лет, которые ели в столовой учебного учреждения, — сообщает ГС ЧС Украины.

В настоящий момент в колледже, где учатся 250 человек, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, устанавливается причина отравления.

Напомним, два дня назад на Львовщине с отравлением в больницу попали сотрудники одного из предприятий. А на популярном карпатском курорте Славское недавно в одном из отелей отравились 14 человек, четверо из них — дети.

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