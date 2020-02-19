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45-летняя Виктория Бекхэм показала стройные ноги в фотосессии для Vogue (фото, видео)
45-летняя Виктория Бекхэм, британский дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls, снялась в эффектной фотосессии для мартовского номера греческого журнала Vogue. Фотографии делал известный фотограф Алекси Любомирски, который ранее снимал свадьбу британского принца Гарри и Меган Маркл, а также их помолвку.
Виктория продемонстрировала длинные стройные ноги, позируя в одежде из весенне-летней коллекции своего собственного бренда Victoria Beckham. Исключением стало асимметричное плиссированное голубое платье — от греческого бренда Zeus + Dione.
Фотографии жена бывшего футболиста Дэвида Бекхэма разместила у себя в Instagram.
На днях Виктория представляла свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. На показе присутствовали ее муж, дочь Харпер (которая была в платье маминого дизайна) и двое сыновей — Ромео и Круз. Старший сын пары Бруклин не смог прийти, так как работает сейчас за границей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виктория Бекхэм и Стелла Маккартни поссорились из-за няни.
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