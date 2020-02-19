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Шоу-бизнес

Дочь больной раком Заворотнюк похвасталась отдыхом в Италии (фото)

10:48 19 февраля 2020 529
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пока российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга, по словам ее знакомых, без особого успеха, дочь звезды, Анна Заворотнюк-Стрюкова, похвасталась поездкой в Рим.

Так, в сториз девушки появились кадры, на которых она демонстрирует интересные места и завтрак трюфели в дорогом ресторане.

Заворотнюк

Заворотнюк

Заворотнюк

Возможно, Анна отправилась в Рим работать, но, как видно, на отдых ей времени хватает. И соотечественники не собираются закрывать на это глаза — в сети уже начали осуждать девушку.

Заворотнюк

Ранее сообщалось, что известная актерская пара — Александр и Екатерина Стриженовы — пожертвовали свою премию больной Заворотнюк.

В сети также появились слухи о том, что болезнь Заворотнюк излечима, но актриса приковала себя к больничной койке, чтобы спрятаться от долгов и семейных проблем.

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