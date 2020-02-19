Супруги Стриженовы отдали свою премию больной Анастасии Заворотнюк

Шоу-бизнес

Друзья и коллеги Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, всячески поддерживают актрису. Желали здоровья и сил во время вручения ежегодной российской премии «Пара года» журнала «Moda topical», отмечающей самые крепкие звездные семьи. Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым были постоянными гостями премии, в прошлом году вели церемонию, а также получили статуэтку в номинации «Творческая пара». Настя блистала в нежном пудрово-розовом платье с перьями, была счастлива и вполне здорова на вид. Ничего не предвещало опасной болезни.

В этом году победу в номинации «Самая крепкая пара» получила известная актерская пара — Александр и Екатерина Стриженовы. Супруги передали свою награду Анастасии Заворотнюк и растрогали своей речью.

«Мы из их рук получали премию „Пара года“ много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышев. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре», — обратился к публике Александр Стриженов.

«Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышеву», — сообщила через день Екатерина.

Напомним, семья Заворотнюк не называет ее диагноз и не комментирует состояние актрисы. Как пишут росСМИ, у нее диагностировали рак головного мозга. Из-за отсутствия официальной информации в сети появляются слухи о Заворотнюк и комментарии тех, кто близко знаком с ситуацией. Поклонники актрисы возмущаются и требуют объяснений.

Российская модель Кира Шайн, которая смогла победить рак головного мозга, дала советы Анастасии Заворотнюк.

Муж актрисы Петр Чернышев делает все возможное, чтобы спасти любимую. Его изможденный вид всерьез обеспокоил поклонников.

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