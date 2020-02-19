- 12:10 Зафиксировали более 2000 взрывов: обнародованы шокирующие детали боя возле Золотого
- 11:52 В центре Львова вместо рекламы запустили порно: видео происшествия попало в сеть
- 11:50 Россия не планирует уходить с Донбасса в обозримом будущем, — Волкер
- 11:37 Новая звезда футбола Холанд еще 5-летним мальчишкой установил мировой рекорд
- 11:25 "Нельзя построить мир с террористами": известная журналистка записала резкое обращение к Зеленскому
- 11:21 В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку гепатита А
- 11:20 Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты
- 11:14 Спокойствие, только спокойствие: собаки мешали хозяйке заниматься йогой
- 11:09 Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
- 11:02 Бой в районе Золотого: стало известно о состоянии бойцов, раненных 18 февраля на Донбассе
- 10:50 На трассе Киев – Одесса автобус влетел в грузовик: много пострадавших
- 10:48 Дочь больной раком Заворотнюк похвасталась отдыхом в Италии
В центре Львова вместо рекламы запустили порно: видео происшествия попало в сеть
Вечером во вторник, 18 февраля, в центре Львова неизвестные запустили вместо рекламы порнографическое видео на экране возле входа в ТЦ «Вернисаж Lviv Mall». Кстати, похожий инцидент зафиксировали и в столице — на остановке общественного транспорта на информационном сенсорном стенде прохожим демонстрировали видео для взрослых
О случае во Львове в социальных сетях сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич. «Такое можно увидеть у входа в магазин. Может, это новый вид рекламы или же чья-то месть», — говорится в комментарии к видео.
Позже издание «Захид.нет» сообщило, что администрация торгового центра обратится в полицию с заявлением о несанкционированном вмешательстве неизвестных в работу ТЦ.
«Это подключились прохожие с телефона. Возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка», — заявила изданию администратор «Вернисаж Lviv Mall» Ульяна Недилько.
По ее словам, непристойное видео транслировалось меньше минуты — его отключили среагировавшие на нарушение администраторы ТЦ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском ТЦ «Городок» на LED-лестнице появилась огромная свастика — в торгово-развлекательном центре заявили, что стали жертвой хакерской атаки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..