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Происшествия

В центре Львова вместо рекламы запустили порно: видео происшествия попало в сеть

11:52 19 февраля 2020 202
Порно на рекламном мониторе во Львове
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером во вторник, 18 февраля, в центре Львова неизвестные запустили вместо рекламы порнографическое видео на экране возле входа в ТЦ «Вернисаж Lviv Mall». Кстати, похожий инцидент зафиксировали и в столице — на остановке общественного транспорта на информационном сенсорном стенде прохожим демонстрировали видео для взрослых

О случае во Львове в социальных сетях сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич. «Такое можно увидеть у входа в магазин. Может, это новый вид рекламы или же чья-то месть», — говорится в комментарии к видео.

Позже издание «Захид.нет» сообщило, что администрация торгового центра обратится в полицию с заявлением о несанкционированном вмешательстве неизвестных в работу ТЦ.

«Это подключились прохожие с телефона. Возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка», — заявила изданию администратор «Вернисаж Lviv Mall» Ульяна Недилько.

По ее словам, непристойное видео транслировалось меньше минуты — его отключили среагировавшие на нарушение администраторы ТЦ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском ТЦ «Городок» на LED-лестнице появилась огромная свастика — в торгово-развлекательном центре заявили, что стали жертвой хакерской атаки.

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