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В Киеве хакеры удивили прохожих видео для взрослых

12:39 5 декабря 2019 473
информационный стенд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на остановке общественного транспорта на информационном сенсорном стенде прохожим демонстрировали видео для взрослых. Напомним два месяца назад о подобной истории сообщали пассажиры аэропорта в российском Саратове.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел 3 декабря в Киеве на остановке возле цирка. Стенд взломали хакеры. «Взрослый» контент провисел на табло около 15 минут.

В КГГА заверили, что защиту автомата уже повысили.

Порно-ролик быстро разлетелся по сети.

«Чтобы не было холодно ожидать транспорт — можно согреться горячим видео. В Киеве власть подумала о людях — городской справочник возле цирка показывает порнушку», — пишут пользователи.

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Черкасской области СБУ разоблачила международную хакерскую группировку — ее участники похищали средства со счетов пользователей США и Европы. Ранее хакеры вывели на информационное табло международного аэропорта «Одесса» оскорбительную надпись с фото юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.

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