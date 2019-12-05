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В Киеве хакеры удивили прохожих видео для взрослых
В Киеве на остановке общественного транспорта на информационном сенсорном стенде прохожим демонстрировали видео для взрослых. Напомним два месяца назад о подобной истории сообщали пассажиры аэропорта в российском Саратове.
Как сообщает ТСН, инцидент произошел 3 декабря в Киеве на остановке возле цирка. Стенд взломали хакеры. «Взрослый» контент провисел на табло около 15 минут.
В КГГА заверили, что защиту автомата уже повысили.
Порно-ролик быстро разлетелся по сети.
«Чтобы не было холодно ожидать транспорт — можно согреться горячим видео. В Киеве власть подумала о людях — городской справочник возле цирка показывает порнушку», — пишут пользователи.
Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Черкасской области СБУ разоблачила международную хакерскую группировку — ее участники похищали средства со счетов пользователей США и Европы. Ранее хакеры вывели на информационное табло международного аэропорта «Одесса» оскорбительную надпись с фото юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.
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