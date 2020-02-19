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Происшествия

Погрузчик задавил мужчину и женщину: первые подробности ЧП в Одесском порту

12:23 19 февраля 2020 616
порт Южный
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 19 февраля, в порту «Южный» (одна из крупнейших в Европе гавань, входящая в так называемый круг портов Большой Одессы) в ходе перегрузочных операций погибли два человека. На них — мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, — наехал тяжелый автопогрузчик.

В «чрезвычайных» службах это ЧП пока не комментируют. Правоохранители ссылаются на то, что «обстоятельства устанавливаются, работает следователь».

Как стало известно «ФАКТАМ», первыми на место происшествия прибыли медики «скорой», однако им оставалось лишь констатировать смерть потерпевших. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

В порту из-за происшествия временно приостановили работы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о несчастном случае в порту Николаева: там в ходе планового ремонта с большой высоты сорвались рабочие.

«ФАКТЫ» писали также о ЧП в Одесской области: на днях в Подольском районе автомобиль сбил двух женщин, шедших по обочине дороги: одна погибла на месте, другая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

А в самой Одессе, на Молдаванке, недавно произошла серьезная авария: столкнулись микроавтобус с пассажирами и автомобиль Hyundai. От удара микроавтобус, в салоне которого находились люди, перевернулся.

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