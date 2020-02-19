Шоу-бизнес

«На самом деле» не закроют: назван преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

После ухода бывшего мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева с российского Первого канала его поклонники потребовали закрыть программу «На самом деле». Но руководство канала не прислушалось к недовольным россиянам и уже нашло замену популярному ведущему.

Как пишет «Комсомольская правда», новым ведущим программы «На самом деле» на Первом канале будет актер Тимур Еремеев.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев», — рассказал изданию один из актеров массовки. Съемок с Еремеевым пока не было.

Еремеев в прошлом году пришел на другое шоу канала «Пусть говорят», где утверждал, что является внебрачным сыном знаменитого советского актера Спартака Мишулина.

Напомним, что ранее стало известно, чем будет заниматься Шепелев после ухода с Первого, с которым он сотрудничал почти 12 лет.

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