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«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала
Известный телеведущий, бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев официально объявил об уходе с главного канала России. Он больше не будет вести скандальную программу «На самом деле». Говорят, ведущему давно не нравилось копаться в чужих жизнях. По этому поводу часто спорил с руководством. На его стороне были и зрители, называли программу «полным позором» и требовали ее закрытия.
«Надеюсь, закроют эту бездарную передачу!», «Как хорошо, что Вы больше не будете вести эту подставную и лицемерную НСД», «Прекрасный ведущий с правильной речью. Все будет хорошо», «Передача — такое вранье, ложь, слава богу, что ее не будет», «Самый ужасный канал на свете. Хорошо, что Вы ушли», «Надеюсь, что и эту программу уберут с экрана. Это же полный позор», — пишут в комментариях в Instagram.
Дмитрий расстался с Первым якобы по обоюдному согласию. На следующей неделе программа выйдет в эфир с новым ведущим.
В сети активно обсуждают причины ухода Шепелева с главного канала, где он проработал более десяти лет и получал огромные деньги. По данным росСМИ, это 3 миллиона рублей в месяц! Он вместе с сыном Платоном от Жанны Фриске жил в престижном доме в центре Москвы, много путешествовал, не отказывал себе в дорогих брендовых вещах. Только за подготовительную школу сына он заплатил 1,5 млн рублей.
Слухи об уходе Шепелева с Первого возникли еще полгода назад. Говорят, он появится в качестве ведущего на одном из развлекательных каналов.
Сейчас Дмитрий развивает свое шоу на YouTube «Папки», которое пока не может похвастаться высокими рейтингами. Самым успешным по просмотрам стал выпуск с Региной Тодоренко, собравший 129 тысяч просмотров.
Также Дмитрий ведет литературные встречи в деловом женском клубе, который основала его новая избранница Екатерина Тулупова.
Сейчас они вместе путешествуют в Италии. О своем увольнении Дмитрий сообщил из Милана. О новой возлюбленной Шепелев рассказал в интервью Ксении Собчак.
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