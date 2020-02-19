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Происшествия

В Днепре вооруженные бандиты похитили предпринимательницу: подробности и видео

13:22 19 февраля 2020 272
Задержание преступников
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре четверо злоумышленников, угрожая оружием, похитили директора одного из местных предприятий и требовали у нее 300 тысяч долларов. Ранее под Киевом неизвестные похитили парня средь бела дня.

Однако полицейские в Днепре заранее знали о готовящемся нападении на 56-летнюю предпринимательницу — оперативная информация поступила правоохранителям 18 февраля. А уже около семи часов вечера четверка злоумышленников похитила женщину, усадив ее в автомобильVolkswagen Passat. У нее забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

«В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», — сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области двое злоумышленников затолкали мужчину в его же машину и попытались вывезти его за город. Жертве похищения удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Угнанный автомобиль правоохранители обнаружили день похищения, а самих похитителей задержали через сутки.

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