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В Днепре вооруженные бандиты похитили предпринимательницу: подробности и видео
В Днепре четверо злоумышленников, угрожая оружием, похитили директора одного из местных предприятий и требовали у нее 300 тысяч долларов. Ранее под Киевом неизвестные похитили парня средь бела дня.
Однако полицейские в Днепре заранее знали о готовящемся нападении на 56-летнюю предпринимательницу — оперативная информация поступила правоохранителям 18 февраля. А уже около семи часов вечера четверка злоумышленников похитила женщину, усадив ее в автомобильVolkswagen Passat. У нее забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.
«В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», — сообщил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.
Открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области двое злоумышленников затолкали мужчину в его же машину и попытались вывезти его за город. Жертве похищения удалось сбежать и сообщить о преступлении в полицию. Угнанный автомобиль правоохранители обнаружили день похищения, а самих похитителей задержали через сутки.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!