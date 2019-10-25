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Под Киевом средь бела дня похитили парня (фото, видео)
Под Киевом, в селе Софиевская Борщаговка средь белого дня неизвестные затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter 30-летнего жителя столицы и увезли в неизвестном направлении. Ранее в Харькове полиция проводила план «Перехват» из-за сообщения о похищении женщины.
Как сообщают в ГУПН в Киевской области, о похищении в полицию сообщил свидетель похищения. В рамках операции «Перехват» полицейские обнаружили Volkswagen, подходивший под ориентировку, уже в столице. За рулем находился 27-летний парень, который, как оказалось, причастен к похищению столичного жителя. В машине обнаружили оружие, разрешительные документы и радиостанцию.
Полицейские выяснили, что готовясь к операции, злоумышленники установили на своем авто номера, похищенные накануне. А парню, которого затолкали в машину, они представились сотрудниками СБУ. У пострадавшего забрали 2,5 тысячи гривен и заставили написать долговую расписку на 90 тысяч долларов, после чего отпустили.
Со временем был задержан и еще один участник похищения — 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, таких как разбойное нападение, нанесение смертельных телесных повреждений. На свободу он вышел лишь в апреле этого года.
По данным фактам открыт ряд уголовных производств: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Двум фигурантам объявлено о подозрениях, суд отправил их под арест. Остальных участников похищения разыскивает полиция.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом в пгт Коцюбинское женщина познакомилась с малоимущей семьей под предлогом оказания ей помощи и похитила трехмесячного младенца. Ее задержали в тот же день, а малыша передали маме.
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