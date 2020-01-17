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Силой затолкали в машину: вооруженные люди пытались похитить мужчину на Черкащине (фото, видео)
В Черкасской области двое злоумышленников попытались похитить мужчину — его выманили под предлогом покупки авто, избили, затолкали в машину и попытались вывезти за город. Ранее под Киевом средь белого дня неизвестные затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter 30-летнего жителя столицы и увезли в неизвестном направлении
Как сообщают в ГУНП в Черкасской области, жертве похищения удалось сбежать. Пострадавший обратился в полицию — его автомобиль обнаружили в течение получаса, а похитителей задержали через сутки.
«Полицейские, работавшие с потерпевшим и отрабатывавшие место, где был найден его автомобиль, обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего — им оказался житель Киевской области. Его на следующий же день задержали на территории города Черкассы. Также полицейские установили и сообщника — им оказался родной брат злоумышленника. Его задержали на территории Киевской области», — говорится в сообщении.
У задержанных провели обыски и обнаружили балаклавы, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, с которых злоумышленники звонили потерпевшему. Также правоохранители изъяли пистолет с патронами.
Братья задумали похищение, получив информацию о том, что у потерпевшего с собой будет крупная сумма денег. «Оба нападавших задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины», — отметили в полиции.
Уголовное производство открыто по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины — завладение транспортным средством, совершенное организованной группой, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Решается вопрос об открытии других уголовных производств.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области женщина, представившись волонтером, похитила 3-месячного мальчика, обманом забрав его у матери. Полицейские разыскали похитительницу и вернули ребенка маме.
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