Шоу-бизнес

В марте 2018 года американская комедийная актриса Тиффани Хэддиш заявила в интервью, что Брэд Питт предложил ей встречаться с ним. Как сказала Тиффани, они случайно встретились в лифте после церемонии вручения премий «Оскар» и между ними произошел разговор. Они договорились вступить в романтические отношения спустя год — если к тому времени оба не найдут себе другой пары.

И вот теперь Хэддиш, известная по фильму «Улетные девчонки» и ряду телесериалов, рассказала о реакции Питта, когда она примерно год спустя после той беседы столкнулись с ним на одной из вечеринок. В интервью журналу Harper's Bazaar 40-летняя Тиффани, поведала, что 56-летний Питт при виде нее пришел в ужас. «Он испугался меня. Он как бы говорил себе: „О, черт, Тиффани Хэддиш здесь“. И глазки у него забегали», — припомнила она со смехом. Актриса говорит, что дала Брэду понять, что не собирается на него претендовать. «У тебя слишком много детей», — сказала она. Как известно, у актера шестеро отпрысков — трое биологических и трое приемных. Хэддиш, дочь уроженца Эритреи, также добавила, что женщина не должна быть слишком доступной — мужчины любят чувствовать себя в роли охотников.

К слову, и Тиффани, и Брэд все еще одиноки — несмотря на то, что в Голливуде надеются, что расставшийся с Анджелиной Джоли Питт помирится со своей первой женой Дженнифер Энистон. А Тиффани говорит, что «состоит в серьезных отношениях с едой». И что в настоящее время она слишком занята карьерой, чтобы подыскивать себе мужчину.

Тиффани Хэддиш

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт пропустил церемонию вручения премий BAFTA из-за своего сына.

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