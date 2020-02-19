- 14:59 Маршрутка снесла остановку с людьми: фото и видео страшной аварии в Мариуполе
- 14:53 Коронавирус на Diamond Princess: карантин на лайнере закончился
- 14:45 В школе на Киевщине неизвестный распылил газ: 16 учеников попали в больницу
- 14:35 Тело пока не выдали: стало известно, где состоится прощание с погибшим во время атаки боевиков бойцом
- 14:26 Годовщина расстрелов на Майдане: "слуга народа" отказался почтить память погибших
- 14:21 В Одессе полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске
- 14:20 Метеорологи объявили о начале весны в Киеве
- 14:13 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:13 «После «Текста» не отмоешься»: Кристина Асмус снялась голой в душе
- 14:10 Зеленский обозвал майора ВСУ "треплом": в сети всплыло скандальное видео
- 14:03 Защищают от «народной любви»: в Петербурге к приезду Путина установили стену из бронестекла
- 13:54 «Испугался и глазки забегали»: Брэд Питт обещал актрисе романтические отношения, но передумал
«Испугался и глазки забегали»: Брэд Питт обещал актрисе романтические отношения, но передумал (фото)
В марте 2018 года американская комедийная актриса Тиффани Хэддиш заявила в интервью, что Брэд Питт предложил ей встречаться с ним. Как сказала Тиффани, они случайно встретились в лифте после церемонии вручения премий «Оскар» и между ними произошел разговор. Они договорились вступить в романтические отношения спустя год — если к тому времени оба не найдут себе другой пары.
И вот теперь Хэддиш, известная по фильму «Улетные девчонки» и ряду телесериалов, рассказала о реакции Питта, когда она примерно год спустя после той беседы столкнулись с ним на одной из вечеринок. В интервью журналу Harper's Bazaar 40-летняя Тиффани, поведала, что 56-летний Питт при виде нее пришел в ужас. «Он испугался меня. Он как бы говорил себе: „О, черт, Тиффани Хэддиш здесь“. И глазки у него забегали», — припомнила она со смехом. Актриса говорит, что дала Брэду понять, что не собирается на него претендовать. «У тебя слишком много детей», — сказала она. Как известно, у актера шестеро отпрысков — трое биологических и трое приемных. Хэддиш, дочь уроженца Эритреи, также добавила, что женщина не должна быть слишком доступной — мужчины любят чувствовать себя в роли охотников.
К слову, и Тиффани, и Брэд все еще одиноки — несмотря на то, что в Голливуде надеются, что расставшийся с Анджелиной Джоли Питт помирится со своей первой женой Дженнифер Энистон. А Тиффани говорит, что «состоит в серьезных отношениях с едой». И что в настоящее время она слишком занята карьерой, чтобы подыскивать себе мужчину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт пропустил церемонию вручения премий BAFTA из-за своего сына.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...