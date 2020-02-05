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Бросил все, чтобы быть с сыном: названа причина, по которой Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA

Американский актер Брэд Питт стал обладателем престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Однажды в… Голливуде», однако не смог приехать в Лондон за наградой «из-за семейных обязательств». Свое участие актер отменил в последний момент. Благодарственную речь Питта, смутившего своими шутками принца Уильяма, зачитала актриса Марго Робби.

Теперь же стала известна причина отсутствия Питта. Как разузнала газета The Sun, он отказался от поездки в Великобританию, поскольку его старший сын Мэддокс как раз в это время приехал в США. 18-летний уроженец Камбоджи, которого совместно усыновили Анджелина Джоли и Брэд Питт, обучается в Университете Йонсе в Сеуле. Узнав о его приезде сына, Питт бросил все, чтобы встретиться с ним и попытаться наладить отношения.

Последние годы Брэд и Мэддокс не ладят друг с другом. Джоли подала на развод после того, как Питт повздорил с подростком на борту самолета. После разрыва Мэддокс принял сторону матери. И отказывался общаться с Питтом. Теперь парень решил дать приемному отцу шанс и выразил желание поговорить.

«Отцовство — самая важная вещь в жизни Брэда», — говорит инсайдер.

Помимо Мэддокса у Джоли и Питта есть еще двое приемных детей — 16-летний Пакс и 15-летняя Захара, а также трое биологических — 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».



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