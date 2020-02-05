24.69 / 24.93 27.19 / 27.57
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бросил все, чтобы быть с сыном: названа причина, по которой Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA

11:49 5 февраля 2020 315
Брэд Питт и Мэддокс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский актер Брэд Питт стал обладателем престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Однажды в… Голливуде», однако не смог приехать в Лондон за наградой «из-за семейных обязательств». Свое участие актер отменил в последний момент. Благодарственную речь Питта, смутившего своими шутками принца Уильяма, зачитала актриса Марго Робби.

Теперь же стала известна причина отсутствия Питта. Как разузнала газета The Sun, он отказался от поездки в Великобританию, поскольку его старший сын Мэддокс как раз в это время приехал в США. 18-летний уроженец Камбоджи, которого совместно усыновили Анджелина Джоли и Брэд Питт, обучается в Университете Йонсе в Сеуле. Узнав о его приезде сына, Питт бросил все, чтобы встретиться с ним и попытаться наладить отношения.

Последние годы Брэд и Мэддокс не ладят друг с другом. Джоли подала на развод после того, как Питт повздорил с подростком на борту самолета. После разрыва Мэддокс принял сторону матери. И отказывался общаться с Питтом. Теперь парень решил дать приемному отцу шанс и выразил желание поговорить.
«Отцовство — самая важная вещь в жизни Брэда», — говорит инсайдер.

Помимо Мэддокса у Джоли и Питта есть еще двое приемных детей — 16-летний Пакс и 15-летняя Захара, а также трое биологических — 13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Горячий пупс: 242-килограммовый сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

Стив Джобс

"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер