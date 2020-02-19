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Защищают от «народной любви»: в Петербурге к приезду Путина установили стену из бронестекла (фото)
В среду, 19 февраля, президент РФ Владимир Путин совершит визит в Санкт-Петербург. Ранее появилась информация о том, что Путина могут отстранить от власти в России.
Известная украинская журналистка Янина Соколова написала в Facebook, что Путин собирается посетить памятник для возложения цветов. При этом место вокруг памятника заблаговременно огородили стеной из бронестекла.
«Правильно боится за свою жизнь. Чтоб, вдруг, „народная любовь“ не навредила..» — написала Янина Соколова.
Фото необычной «ограды» быстро собрало многочисленные комментарии:
Ранее сообщалось, что Янина Соколова записала резкое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — это связано с атакой боевиков на Донбассе. Журналистка пытается убедить Зеленского встретиться с армией и прекратить договариваться с агрессором,
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