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Мир

Защищают от «народной любви»: в Петербурге к приезду Путина установили стену из бронестекла (фото)

14:03 19 февраля 2020 303
Бронестекло
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 февраля, президент РФ Владимир Путин совершит визит в Санкт-Петербург. Ранее появилась информация о том, что Путина могут отстранить от власти в России.

Известная украинская журналистка Янина Соколова написала в Facebook, что Путин собирается посетить памятник для возложения цветов. При этом место вокруг памятника заблаговременно огородили стеной из бронестекла.

«Правильно боится за свою жизнь. Чтоб, вдруг, „народная любовь“ не навредила..» — написала Янина Соколова.

Фото необычной «ограды» быстро собрало многочисленные комментарии:

Ранее сообщалось, что Янина Соколова записала резкое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому — это связано с атакой боевиков на Донбассе. Журналистка пытается убедить Зеленского встретиться с армией и прекратить договариваться с агрессором,

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