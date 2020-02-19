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Украина

"Нельзя построить мир с террористами": известная журналистка записала резкое обращение к Зеленскому

11:25 19 февраля 2020 356
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После попытки российско-оккупационный войск прорвать оборону ВСУ на Донбассе и последовавшим за этим заседанием СНБО, известная украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, заявившему, что эта «провокация не изменит «курс на завершение войны».

«Мне не страшно. Я знаю, что военные страну не сдадут. Обидно то, что на верху хотят мира, который невозможно построить с террористами и КГБ-шниками», — пишет Янина Соколова на своей страничке в Twitter.

Журналистка призвала Владимира Зеленского «опомниться»: «Господин Зеленский, опомнитесь наконец-то. Снимите розовые очки и посмотрите на то, что происходит вокруг. Проведите встречу с войском. И помните, что договариваться с врагом — копать себе яму. Вы начинаете это активно делать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наступление на Донбассе 18 февраля стало первым большим военным вызовом для Зеленского.

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