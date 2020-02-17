Украина

Путина могут отстранить: в Украине озвучили сценарий по возврату Крыма и смене власти в России

Президент России Владимир Путин никогда не отдаст аннексированный Крым — все может изменится лишь с его смертью или же в результате «дворцового переворота».

Такую точку зрения в интервью «Украинской правде» высказал кинорежиссер Олег Сенцов. «Он проще отдаст Кремль, чем Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет», — отметил кинорежиссер и добавил, что единственная стратегия для Украины и мирового сообщества — продолжать давление на Россию и не позволять Путину «стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри РФ».

«Этот режим все равно обречен. Он авторитарный, он построен на лжи, на запугивании, на обмане. Он не может существовать вечно. Там нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные — парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия», — отметил Сенцов.

По его словам, в стране, где все завязано на одного человека, все разрушится с его уходом: «Это не институт президента, это — институт Путина, соответственно, нельзя поменять фамилию и все останется, как есть. Когда уйдет он, это все рухнет».

Среди вариантов отстранения Путина от власти Сенцов назвал как его смерть, так и дворцовый переворот: «2024 год впереди, его могут просто „отжать“, потому что он стареет, дряхлеет. Таких стариков могут просто в какой-то момент отстранить. Либо россияне рано или поздно проснутся и все поймут. То есть, три варианта, и все сейчас представляются невозможными. Но 18 августа 1991 года ни один человек на земле не сказал бы, что через три дня не будет Советского Союза».

Ну, а после того, как власть в России перейдет к другим людям, они столкнутся с дестабилизацией внутри страны, которая, возможно, приведет к гражданским конфликтам. Как следствие, новые власти будут вынуждены искать поддержку за рубежом.

«И в этой ситуации мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий», — добавил Олег Сенцов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов охарактеризовал менталитет жителей Крыма как «островной, курортный и барыжный»: «Зарабатывать на приезжих, временный такой. Сейчас заработаем, а дальше — неважно».



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