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Происшествия

В школе на Киевщине неизвестный распылил газ: 16 учеников попали в больницу

14:45 19 февраля 2020 42
Дети возле школы
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 февраля, в школе города Сквира (Киевская область) неизвестный распылил газ — в больницу попали 16 учащихся. Кстати, недавно подобный инцидент произошел на Львовщине — в Жовкве.

Как сообщили в полиции Киевской области, газ распылили на первом этаже учебного заведения.

«Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу», — сообщают в полиции и добавляют, что учебный процесс на сегодняшний день приостановили.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из киевских школ 13-летний парень брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, который не давал ему попасть в классную аудиторию, где находился его товарищ. Тогда спасатели эвакуировали из учебного заведения учащихся и педагогов.

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