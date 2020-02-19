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В школе на Киевщине неизвестный распылил газ: 16 учеников попали в больницу
В среду, 19 февраля, в школе города Сквира (Киевская область) неизвестный распылил газ — в больницу попали 16 учащихся. Кстати, недавно подобный инцидент произошел на Львовщине — в Жовкве.
Как сообщили в полиции Киевской области, газ распылили на первом этаже учебного заведения.
«Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу», — сообщают в полиции и добавляют, что учебный процесс на сегодняшний день приостановили.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из киевских школ 13-летний парень брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, который не давал ему попасть в классную аудиторию, где находился его товарищ. Тогда спасатели эвакуировали из учебного заведения учащихся и педагогов.
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