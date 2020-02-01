На Львовщине ученики попали в больницу из-за отравления газом: детали происшествия

Происшествия

Во Львовской области в пятницу, 31 декабря, в городе Жовка в школе дети отравились газом. Об этом сообщает Департамент по защите гражданского населения Львовской областной государственной администрации.

Так, на втором этаже средней школы № 3, расположенной на улице Дорошенко, 17-летний местный житель распылил газовый перцовый баллончик. В результате этого в Жовковскую центральную районную больницу с диагнозом «раздражающее действие неизвестного вещества на верхние дыхательные пути» госпитализировано пятеро детей — учеников данной школы в возрасте 11−12 лет.

Состояние пострадавших средней тяжести, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

По информации источников, злоумышленник уже задержан. Однако местные издания утверждают, что их было двое и это не ученики школы, а «гости» со стороны, пришедшие проведать знакомую школьницу. Причина их поступка неизвестна. Полиция же пока комментариев не дает.

Как писали «ФАКТЫ», в октябре аналогичный инцидент произошел в киевской школе. Виновником происшествия стал несовершеннолетний хулиган. 13-летний парень пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Когда его не пропустил охранник, подросток распылил ему в лицо слезоточивый газ — это привело к срыву занятий, а также эвакуации учащихся и педагогов.

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