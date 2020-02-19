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Коронавирус на Diamond Princess: карантин на лайнере закончился (фото)
В среду, 19 февраля, на пассажирском лайнере Diamond Princess, который с начала февраля стоит в японском порту Йокогама, закончился карантин, введенный в связи с обнаружением на судне коронавируса COVID-19. Всего на лайнере было более 3 700 человек, включая членов экипажа. Смертельно опасный вирус выявили 5 февраля. Оказалось, что его разносчиком был пассажир, который ранее сошел на берег в Гонконге. В ходе карантина вирус обнаружили еще у 542 человек.
В день снятия карантина около 500 пассажиров, у которых тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, стали покидать судно. Люди уезжали на такси или обычных городских автобусах. Японские власти заявили, что большинство пассажиров Diamond Princess смогут уехать в течение трех суток. Несколько сотен вынуждены остаться на борту. Это те, кто попал на лайнер позже. Их 14 дней карантина еще не закончились. Останутся на борту также в полном составе экипаж и обслуживающий персонал. Для них новый карантин начнется с отъездом последнего пассажира.
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Между тем японский медик Кентаро Ивата в пух и прах раскритиковал действия властей. Эксперт-инфекционист университета Кобе добровольно прибыл в Йокогаму и поднялся на борт Diamond Princess, чтобы помочь людям. У него огромный опыт. По словам Иваты, он был в Африке во время вспышки эпидемии Эбола, боролся с холерой в разных странах, в 2003 году ездил в Китай во время эпидемии птичьего гриппа.
«Я никогда прежде не боялся заразиться. Везде, где мне пришлось побывать до сих пор, все было предельно ясно. Зараженные вирусом находились в строжайшей изоляции. То, что я увидел на борту лайнера, было полным хаосом. Практически все правила карантина на судне грубо нарушались. Не существовало никакой изоляции между так называемыми зеленой и красной зонами», — заявил Ивата в своем видеообращении. Зеленой называют зону, в которой вирус отсутствует. Красной — зону, где содержатся зараженные пациенты. Ролик японского медика за сутки посмотрели более миллиона человек. Ивата сообщил, что добровольно изолировал себя на 14 суток.
В тот же день, 19 февраля, карантин закончился и для эвакуированных в Россию из китайской провинции Хубэй 144 человек. Они находились в санатории «Градостроитель» в Тюменской области. Ни у одного из этих людей коронавирус не выявили. Российские власти заявили, что находившиеся на карантине могут свободно покинуть территорию санатория. Им предоставлены бесплатные билеты на самолеты и поезда. В «Градостроителе» захотели задержаться на несколько дней шесть человек. Якобы для того, чтобы побывать на экскурсиях.
По данным на 19 февраля, в мире было выявлено 75 223 случая заражения вирусом COVID-19. Полностью выздоровели 14 802 пациента. Скончались 2 012 человек. Состояние 12 056 больных оценивается как очень тяжелое или критическое.
Вирус был выявлен в 29 странах мира. Подавляющее большинство случаев — на территории Китая. Кроме КНР смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, зафиксированы также в Гонконге, Японии, Тайване, Франции и Филиппинах.
Многие медики считают, что панике вокруг COVID-19 способствуют СМИ. Уровень смертности не превышает два процента. Примерно такой же уровень у сезонных эпидемий гриппа. Например, с начала нынешней зимы только в США от гриппа скончались более 10 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит в среднем до 650 тысяч человеческих жизней.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустят из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.
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