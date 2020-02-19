Коронавирус на Diamond Princess: карантин на лайнере закончился (фото)

Мир

В среду, 19 февраля, на пассажирском лайнере Diamond Princess, который с начала февраля стоит в японском порту Йокогама, закончился карантин, введенный в связи с обнаружением на судне коронавируса COVID-19. Всего на лайнере было более 3 700 человек, включая членов экипажа. Смертельно опасный вирус выявили 5 февраля. Оказалось, что его разносчиком был пассажир, который ранее сошел на берег в Гонконге. В ходе карантина вирус обнаружили еще у 542 человек.

В день снятия карантина около 500 пассажиров, у которых тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, стали покидать судно. Люди уезжали на такси или обычных городских автобусах. Японские власти заявили, что большинство пассажиров Diamond Princess смогут уехать в течение трех суток. Несколько сотен вынуждены остаться на борту. Это те, кто попал на лайнер позже. Их 14 дней карантина еще не закончились. Останутся на борту также в полном составе экипаж и обслуживающий персонал. Для них новый карантин начнется с отъездом последнего пассажира.

Между тем японский медик Кентаро Ивата в пух и прах раскритиковал действия властей. Эксперт-инфекционист университета Кобе добровольно прибыл в Йокогаму и поднялся на борт Diamond Princess, чтобы помочь людям. У него огромный опыт. По словам Иваты, он был в Африке во время вспышки эпидемии Эбола, боролся с холерой в разных странах, в 2003 году ездил в Китай во время эпидемии птичьего гриппа.

Японский медик Кентаро Ивата

«Я никогда прежде не боялся заразиться. Везде, где мне пришлось побывать до сих пор, все было предельно ясно. Зараженные вирусом находились в строжайшей изоляции. То, что я увидел на борту лайнера, было полным хаосом. Практически все правила карантина на судне грубо нарушались. Не существовало никакой изоляции между так называемыми зеленой и красной зонами», — заявил Ивата в своем видеообращении. Зеленой называют зону, в которой вирус отсутствует. Красной — зону, где содержатся зараженные пациенты. Ролик японского медика за сутки посмотрели более миллиона человек. Ивата сообщил, что добровольно изолировал себя на 14 суток.

В тот же день, 19 февраля, карантин закончился и для эвакуированных в Россию из китайской провинции Хубэй 144 человек. Они находились в санатории «Градостроитель» в Тюменской области. Ни у одного из этих людей коронавирус не выявили. Российские власти заявили, что находившиеся на карантине могут свободно покинуть территорию санатория. Им предоставлены бесплатные билеты на самолеты и поезда. В «Градостроителе» захотели задержаться на несколько дней шесть человек. Якобы для того, чтобы побывать на экскурсиях.

По данным на 19 февраля, в мире было выявлено 75 223 случая заражения вирусом COVID-19. Полностью выздоровели 14 802 пациента. Скончались 2 012 человек. Состояние 12 056 больных оценивается как очень тяжелое или критическое.

Вирус был выявлен в 29 странах мира. Подавляющее большинство случаев — на территории Китая. Кроме КНР смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, зафиксированы также в Гонконге, Японии, Тайване, Франции и Филиппинах.

Многие медики считают, что панике вокруг COVID-19 способствуют СМИ. Уровень смертности не превышает два процента. Примерно такой же уровень у сезонных эпидемий гриппа. Например, с начала нынешней зимы только в США от гриппа скончались более 10 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год сезонная эпидемия гриппа уносит в среднем до 650 тысяч человеческих жизней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустят из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.

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