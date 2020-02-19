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"Крымский диверсант" Стогний вышел из российской тюрьмы
Украинец Алексей Стогний, которого в 2016 году задержала ФСБ в аннексированном Крыму и, назвав «полковником Главного разведывательного управления Украины» отправила за решетку как «диверсанта», вышел на свободу.
В Крымской правозащитной группе уточняют, что статьи, по которым осудили Стогния не имеют ничего общего с обвинениями, первоначально выдвинутыми ФСБ, и напоминают о постановочном видео, на котором крымчанин признается якобы в «шпионаже» в пользу Украины.
«Подконтрольный Кремлю „Киевский районный суд Симферополя“ 17 июля 2017 года приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Севастопольца осудили по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов)», — говорится в сообщении.
По информации супруги Алексея Стогния Оксаны, ее мужа задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года на российском «пограничном посту» напротив пункта пропуска Каланчак при выезде из Крыма — крымчанин ехал в Киев на день рождения к дочери. После задержания в доме и в магазине Стогния провели незаконные обыски, но ничего не нашли, изъяв компьютеры и ноутбуки.
Ранее Оксана Стогний в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказывала, как фабриковали дело против ее мужа.
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