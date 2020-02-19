Политика

Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает информацию министра обороны Андрей Загороднюк, представителей Генштаба и Совета национальной безопасности и обороны об оперативной ситуации на Донбассе. По словам члена комитета, народного депутата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук, депутаты хотят понять, что на самом деле произошло 18 февраля и насколько пострадали опорные пункты ВСУ после провокации.

По словам депутата, заседание будет открытым как для журналистов, так и для народных депутатов-членов других комитетов.

«Заседание будет открытым, мы ждем прессу и коллег-депутатов, которые смогут задать вопросы представителям Генерального штаба, СНБО и министру обороны», — сказала Верещук.

Одновременно в Штабе Операции объединенных сил заверили, что тело погибшего 18 февраля украинского военного Максима Хитайлова будет выдано украинской стороне в четверг, 20 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что утром 18 февраля оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обострение произошло возле Новотошковского, Орехово, Крымского и хутора Вольный. В сети показали видео подлой атаки.



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