24.31 / 24.52 26.23 / 26.57
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета

16:39 19 февраля 2020 46
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушает информацию министра обороны Андрей Загороднюк, представителей Генштаба и Совета национальной безопасности и обороны об оперативной ситуации на Донбассе. По словам члена комитета, народного депутата от партии «Слуга народа» Ирины Верещук, депутаты хотят понять, что на самом деле произошло 18 февраля и насколько пострадали опорные пункты ВСУ после провокации.

По словам депутата, заседание будет открытым как для журналистов, так и для народных депутатов-членов других комитетов.

«Заседание будет открытым, мы ждем прессу и коллег-депутатов, которые смогут задать вопросы представителям Генерального штаба, СНБО и министру обороны», — сказала Верещук.

Одновременно в Штабе Операции объединенных сил заверили, что тело погибшего 18 февраля украинского военного Максима Хитайлова будет выдано украинской стороне в четверг, 20 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что утром 18 февраля оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обострение произошло возле Новотошковского, Орехово, Крымского и хутора Вольный. В сети показали видео подлой атаки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Крым

Санкции работают: оккупанты открыто признали провал в Крыму

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер