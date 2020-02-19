В поезде Киев – Бердянск упавшая полка искалечила пассажирку (видео)

Происшествия

В поезде Киев — Бердянск на 60-летнюю жительницу Пологов Наталью Манько упала верхняя полка с пассажиром, который весит 80 килограммов. Ранее в поезде Киев — Рахов упавшая полка раздробила пассажирке кости таза.

Как сообщает «Районка», Наталья Манько возвращалась ночным поездом домой из Киева. Через 20 минут после отправления ей на спину рухнула полка. В результате Наталья получила тяжелые травмы — перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы.

Из-за травмы женщине нельзя ни ходить, ни сидеть. Она находится на лечении в больнице. Пострадавшей необходима операция, но у нее нет средств, чтобы ее оплатить.

В поезде зафиксировали происшествие и выписали соответствующий документ. Наталья Манько планирует обратиться с претензиями к руководству «Укразалізниці», а также в страховую компанию и суд.

Ранее сообщалось, что в поезде Измаил-Киев на 6-летнего ребенка упало стекло.

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