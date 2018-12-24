В поезде Киев — Рахов на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой: подробности страшного ЧП

Происшествия

Поздним вечером 22 декабря, когда большинство пассажиров поезда № 357К сообщением Киев — Рахов укладывались спать, в одном из купе свалилась верхняя полка. Вместе с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова (на фото). Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

«Мама ехала вместе со своими знакомыми (всего их было 18 человек, все жители Миргорода) на отдых в Карпаты, — рассказала об этом инциденте дочь потерпевшей Светлана Полякова на своей странице в Facebook. - Они каждый год ездят туда почти одним и тем же составом. Женщина с верхней полки отдыхала на своем месте до этого инцидента два часа. И вдруг полка под ней оборвалась… У мамы таз раздробился на куски. Ее срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, где врачи провели сложную операцию. Сколько их еще будет впереди, неизвестно. Наша родня в отчаянии. Не знаем, удастся ли получить компенсацию. 23 декабря я и свидетели этого происшествия звонили в страховую компанию «Арсенал» и в «Укрзалізницю». В «Арсенале» ответили, что жалобе присвоен номер и посоветовали обратиться в среду.

У меня много вопросов по этому поводу. Почему эксплуатируют не отремонтированные вагоны? Когда последний раз проверяли этот старый «сломок»? Куда срочно девали обломленную полку? Поэтому, люди, перед тем, как занимать свое место в поезде, лучше несколько раз проверьте, ничего ли там не болтается и все ли хорошо привинчено.

В поездах «Укразалізниці», как я нашла в Интернете, уже случались подобные инциденты. Но руководство пыталось переложить ответственность на пассажиров. Ну, не абсурд ли, объяснять, что толстое оконное стекло упало только потому, что пассажирка положила на его руку? Я в полном шоке".

В этом случае уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником поезда и проводником, в котором говорится то же самое: все было исправно, а на нее упала одна пассажирка (без полки).

Заместитель начальника департамента ПАТ «Укрзалізниця» Александр Красноштан пообещал Светлане Поляковой помочь с получением страховой компенсации, но при этом сообщил, что «после инцидента полка была проверена комиссией — она была и остается в исправном состоянии. Неисправностей кронштейнов и держателей не выявлено. Такой случай мог произойти из-за неосторожности пассажира¸ который на ней находился (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что поездная бригада действовала правильно, все документы оформила надлежащим образом».

Сеть тут же отреагировала бурными комментариями:

«Цинизм чистой воды!»

«Вруны несчастные! На что они рассчитывают? Если бы падала только пассажирка, то она очутилась бы на проходе между полками, а не свалилась прямо на вашу маму».

«Неужели, если бы упал человек сверху, могли случиться такие повреждения? А если бы, не дай Бог, был смертельный исход?»

«Это не поезд, а скотовоз! Чтобы делал это чиновник, если бы на месте потерпевшей оказалась его мать или сестра?»

«За билеты дерут три шкуры. А довозят куда? До больницы!»

«Как может начальник „Укрзалізниці“, которая находится в таком плачевном состоянии, получать такую зарплату? Это сколько можно было бы отремонтировать вагонов за эти деньги? Такое возможно лишь в нашей стране».

«Ужас. Какая безответственность. Итог: наказанных не будет. Будут долго искать крайних. Куда уходят транши МВФ? Жируют у власти. Народ брошен на произвол. Подавайте заявление в суд, пусть перед законом ответят».

Фейсбушное сообщество желает бабушке трех детей Надежде Поляковой скорейшего выздоровления, физических и моральных сил, а жители Тернополя предлагают свою посильную помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев, застрял в Тернопольской области и несколько часов стоял посреди поля. Позже в «Укрзалізниці» объяснили вынужденную стоянку состава поломкой спецтехники прямо на железнодорожном полотне. Дескать, она перегородила путь поезду.

Фото со страницы Светланы Поляковой в Facebook



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