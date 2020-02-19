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Украина

Дышите глубже: Зеленский заблокировал повышение цен на сигареты

18:16 19 февраля 2020 103
Дышите глубже: Зеленский заблокировал повышение цен на сигареты
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский применил вето к закону, предусматривающему введение торговой наценки на табачные изделия. Напомним, ранее в Украине обнаружили крупный канал поступления контрафактных сигарет с оккупированного Донбасса.

Закон, принятый Радой еще 4 октября 2019 года, носит название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Как свидетельствует информация на официальном портале Верховной Рады, 19 февраля президент вернул закон со своими предложениями.

Поправка о введении торговой наценки была проголосована во время обсуждения закона во втором чтении.

Наценку для оптовой и розничной торговли предлагалось установить на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

Тогда в профильной ассоциации «Укртабак» заявили, что реализация данной нормы может привести к подорожанию пачки сигарет ориентировочно на 7 гривен, а Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Президенту Украины с предложением наложить вето на данный закон.

Напомним, в конце 2019 года в Кабмине Гончарука поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным, традиционным.

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