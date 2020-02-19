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В Украине появляется мода на благотворительность — исследование
Zagoriy Foundation и украинский центр изучения общественного мнения «Социоинформ» провели исследование «Благотворительность в Украине: взгляд изнутри».
Исследование было представлено 19 февраля на конференции «Щедрый Вторник: новые подходы к благотворительности». На его проведение организаторов вдохновил аналитический отчет мировых экспертов «Будущее филантропии», которое при поддержке Zagoriy Foundation было переведено на украинский язык.
В ходе исследования были опрошены работники благотворительных организаций и эксперты из других сфер. Респонденты оценили важность благотворительности в 9,3 балла из 10, а распространенность благотворительности — в 5,5 баллов из 10.
«Состояние развития благотворительности в Украине оценивается противоречиво. Эксперты отмечают положительные изменения в следующем: прогресс в массовом сознании украинцев, появление моды на благотворительность, рост социальной ответственности бизнеса, активизация привлечения средств мощных международных доноров, налаживание сотрудничества организаций с обществом и городскими властями, активная диджитализация сферы», — сообщают исследователи.
По мнению опрошенных, к негативным трендам в сфере благотворительности можно отнести: нецелевое использование средств благотворительными организациями, недостаточное внимание власти, отсутствие компетентных специалистов и выгорание тех, которые есть, а также недостаток системного подхода к благотворительной деятельности.
«Исследование „Благотворительность в Украине: взгляд изнутри“ поможет представителям благотворительных организаций понять, каким образом можно усовершенствовать свою деятельность, получить больше доверия бенефициаров и поддержки со стороны бизнеса, медиа, власти. Также данные станут полезными для корпоративных и частных благотворителей, донорских организаций, органов власти», — сообщила пресс-служба Фонда, напомнив, что это исследование является вторым этапом изучения сферы благотворительности в Украине после «Благотворительности глазами украинцев».
Исследование проводилось украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ» по заказу Zagoriy Foundation в течение октября-декабря 2019 года.
Zagoriy Foundation создан в 2015 году. Фонд основали члены семьи Загорий, совладельцы фармацевтической компании «Дарница». Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.
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